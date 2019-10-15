Гороскоп на 16 октября: Тельцы станут судьей, Раков ждет путешествие, а Козероги должны потратить весь день только на себя любимых

Овен

Не лучший день для Овнов, раздражение которых усилится после встречи с еще более сердитым приятелем. Продолжительная прогулка в одиночестве поможет успокоиться.

Телец

Тельцов ожидает день выполненных в последнюю минуту дел. Также их могут привлечь в качестве судьи для решения спора, но не пытайтесь помирить стороны, так как это бесполезно.

Близнецы

Не стоит переживать о недавних тратах, поскольку вскоре финансовое положение Близнецов поправится и вы вновь вернетесь к привычному ритму жизни.

Рак

Звезды советуют Ракам уехать в неизвестном направлении, исследователь новый район или даже город, в общем на время сменить привычную однообразную обстановку.

Лев

Львам следует привести в порядок не только дом, но и мысли вместе с чувствами, что звезды рекомендуют сделать одновременно.

Дева

В этот день Девам следует прислушаться к своей интуиции и довериться внутреннему чутью. Вас от реализации намеченных планов будут отговаривать знакомые, но их следует держать на расстоянии.

Весы

Физический отдых потребуется Весам как никогда, ведь впереди много важных и сложных дел, поэтому прислушивайтесь к сигналам своего организма.

Скорпион

Энергия Скорпионов не даст усидеть на одном месте и минуты. При планировании поездки в этот день не стоит выбирать что-то конкретное, лучше насладитесь всей массой вариантов, а решение примите в другой день.

Стрелец

Если Стрельцы не так давно читали книгу или другой новый материал и взяли оттуда хорошую идею, то этот день станет хорошим моментом для попытки реализовать задуманное.

Козерог

Козерогам срочно нужен день отдыха от семьи и от работы. День только для себя. Коллеги и близкие будут ждать вашего возвращения, но лучше перед уходом оставить им кучу заданий.

Водолей

В этот день Водолеи могут получить важное сообщение или же их навестит гость издалека. В остальном посвятите все свободное время себе любимому и постарайтесь как следует отдохнуть.

Рыбы

Рыбы на вершине своей сексуальности, и это, уверены звезды, необходимо использовать в целях расположения к себе вашего избранника. Если не в этот день, то в самое ближайшее время.

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