В Мордовии бывший руководитель коммерческой организации пойдет под суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

В период с конца 2014 года по 31 марта 2016 года обвиняемый, будучи руководителем АО Трест «Мордовпромстрой», отказался от выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренных контрактами, заключенными с акционерным обществом и научно-исследовательским институтом, и не вернул ранее полученные авансовые платежи, вследствие чего образовалась задолженность организации перед контрагентами и государством на общую сумму свыше 57,5 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru