Проект из Мордовии получил более 5 миллионов рублей на создание портала о подвигах обычных людей

Разработанный в Мордовии проект по созданию интерактивного портала о подвигах обычных людей получил финансирование в размере более 5 млн рублей.

14 октября были подведены итоги второго в нынешнем году конкурса президентских грантов. Общая сумма грантов составила 4,35 млрд рублей, из которых 5,23 млн рублей получил проект «Подвиги» из Саранска.

Указанные денежные средства, полученные проектом из Саранска, будут потрачены на создание федерального портала с интерактивной картой подвигов обычных людей, которая будет обновляться ежедневно.

Портал, на котором будут собраны истории героических поступков и добрых дел жителей России, начнет работать в 2020 году.

Уникальность данного проекта будет заключаться в том, что каждый желающий из любого региона России сможет прислать и опубликовать героическую историю, но все присланные повествования о героизме простых граждан будут проходить предварительную проверку.

В общей сложности, призовые места на конкурсе грантов получили 23 проекта из Мордовии, самая большая сумма была выделена АНО «Подвиги».

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Источник: podvigi.info