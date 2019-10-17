Гороскоп на 18 октября: Близнецы могут затеять легкий ремонт, Девы встретят полезных людей, а Скорпионы обретут нового друга

Овен
Звезды уверены, что для Овнов настал день спасти какое-нибудь бездомное животное. В доме появится еще одно живое существо, которое принесет вам и семье много радостных моментов.
Телец
Очень близкий человек станет музой для Тельцов, у которых в этот день проявится их творческая натура.
Близнецы
Близнецам захочется произвести некоторые улучшения в доме, возможно, легкий косметический ремонт перед приходом гостей на устраиваемое социальное мероприятие.
Рак
В этот день с Раками свяжется очень близкий человек, разговор с которым окажется очень долгим и приятным. Сделайте так, чтобы вас от беседы ничто не отвлекало.
Лев
Более чем вероятно денежное поступление, которого Львы так долго ждали. У вас уже есть планы на эти деньги, поэтому потратьте их и отпразднуйте вечером.
Дева
На пути Дев в этот день встретятся новые люди, которые окажутся не только интересными, но и весьма полезными в деле повышения ваших статуса и доходов.
Весы
Идеи, пришедшие Весам в голову в этот день, могут оказаться весьма полезными в будущем, если их немножко додумать. Запишите их все.
Скорпион
Случайная встреча Скорпионов с давним знакомым противоположного пола уже к концу дня может перерасти в крепкую дружбу.
Стрелец
В этот день Стрельцы ощутят сильную привязанность к коллеге с работы, однако вероятный избранник или претендент на звание друга может оказаться ледяной, бесчувственной особой.
Козерог
Козероги могут испытать новые чувства к находящемуся далеко человеку. Правда, эта особа может бояться проявить ответные чувства. Звезды не советуют давить, пусть все идет своим чередом.
Водолей
Одиноким Водолеям звезды советуют поискать пару в своем ближайшем окружении, в том числе на работе. Если сразу не удастся найти точки соприкосновения, не огорчайтесь и пробуйте завтра.
Рыбы
Рыбам, находящимся в поиске избранника, следует активизировать свои усилия, ведь в этот день вы будете выглядеть даже больше, чем на 100%.
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