Гороскоп на 18 октября: Близнецы могут затеять легкий ремонт, Девы встретят полезных людей, а Скорпионы обретут нового друга

Овен

Звезды уверены, что для Овнов настал день спасти какое-нибудь бездомное животное. В доме появится еще одно живое существо, которое принесет вам и семье много радостных моментов.

Телец

Очень близкий человек станет музой для Тельцов, у которых в этот день проявится их творческая натура.

Близнецы

Близнецам захочется произвести некоторые улучшения в доме, возможно, легкий косметический ремонт перед приходом гостей на устраиваемое социальное мероприятие.

Рак

В этот день с Раками свяжется очень близкий человек, разговор с которым окажется очень долгим и приятным. Сделайте так, чтобы вас от беседы ничто не отвлекало.

Лев

Более чем вероятно денежное поступление, которого Львы так долго ждали. У вас уже есть планы на эти деньги, поэтому потратьте их и отпразднуйте вечером.

Дева

На пути Дев в этот день встретятся новые люди, которые окажутся не только интересными, но и весьма полезными в деле повышения ваших статуса и доходов.

Весы

Идеи, пришедшие Весам в голову в этот день, могут оказаться весьма полезными в будущем, если их немножко додумать. Запишите их все.

Скорпион

Случайная встреча Скорпионов с давним знакомым противоположного пола уже к концу дня может перерасти в крепкую дружбу.

Стрелец

В этот день Стрельцы ощутят сильную привязанность к коллеге с работы, однако вероятный избранник или претендент на звание друга может оказаться ледяной, бесчувственной особой.

Козерог

Козероги могут испытать новые чувства к находящемуся далеко человеку. Правда, эта особа может бояться проявить ответные чувства. Звезды не советуют давить, пусть все идет своим чередом.

Водолей

Одиноким Водолеям звезды советуют поискать пару в своем ближайшем окружении, в том числе на работе. Если сразу не удастся найти точки соприкосновения, не огорчайтесь и пробуйте завтра.

Рыбы

Рыбам, находящимся в поиске избранника, следует активизировать свои усилия, ведь в этот день вы будете выглядеть даже больше, чем на 100%.

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