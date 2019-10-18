Гороскоп на 19 октября: у Овнов упадок сил, Раков ждет приятный вечер, а Водолеям следует сократить расходы

Овен
В этот день у Овнов будет слишком мало энергии. Следует расставить приоритеты и сначала сделать самые важные дела, а затем уже те, на которые останутся силы.
Телец
Поездки Тельцов будут сопровождаться пробками и задержками. Возьмите толстую книгу или плеер с любимой музыкой, так как ждать придется долго.
Близнецы
Весь день Близнецов будут пытаться обмануть, выдавая за чистую монету фальшивки и дезинформацию. Не принимайте в этот день никаких важных решений.
Рак
Трудный и длинный день Раков скрасит приятный вечер с родными и близкими, при этом не важно кто к кому придет в гости – вы к ним, или они к вам.
Лев
Львам в этот день лучше остаться дома и решать все задачи в удаленном режиме, поскольку их сил не хватит на поездки и лишние разговоры.
Дева
Одиночество очень сильно в этот день ощутят Девы. Дело осложнится отсутствием романтического партнера вечером. Правда, после встречи вас обоих будет не оторвать друг от друга.
Весы
Весы почувствуют усталость от рутины и обыденности в этот день. Звезды рекомендуют провести ночь, танцуя в клубе. В любом случае, отдохните от давящих стен, даже если вам по душе другой вид развлечений.
Скорпион
В этот день Скорпионам будет сложно сконцентрироваться, также их накроет непонятно откуда появившаяся тоска. Придется снизить привычный темп движения, но не волнуйтесь, завтра все придет в норму.
Стрелец
Стрельцам будет сложно состыковать свои дела с планами избранника, приготовившего романтический вечер. Когда же наконец пара воссоединиться, то это будет больше, чем встреча двух влюбленных.
Козерог
Не слишком ли много я отдаю? Таким вопросом начнут задаваться Козероги в этот день, однако серьезно сократить траты на друзей и знакомых у них получится не сразу.
Водолей
Звезды предлагают Водолеям урезать расходы на подарки, особенно если речь об избраннике. Не обязательно покупать любимому машину, порой достаточно более простого, но обозначающего внимание и заботу подарка.
Рыбы
Успехи на работе требуют вашего присутствия на месте, но и семья хочет видеть вас рядом. Рыбам стоит всерьез рассмотреть вариант с удаленной работой на дому, уверены звезды, хотя бы на время.
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