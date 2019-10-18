В одном из исправительных учреждений Мордовии подвели итоги конкурсов «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии»

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги конкурсов «Лучший отряд осужденных» и «Лучший по профессии».

Победителем конкурса «Лучший отряд осужденных» стал отряд №4. Второе место занял отряд №2. Третье место досталось отряду №5.

Наиболее активные осужденные, содержащиеся в упомянутых отрядах, были поощрены правами начальника учреждения.

Также руководством учреждения были отмечены победители конкурса «Лучший по профессии» в нескольких номинациях, среди которых «Лучший дневальный отряда», «Лучший швей», «Лучшая бригада жилой зоны и «Лучшая бригада промышленной зоны».

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Источник: 13.fsin.su