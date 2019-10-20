В Саранске сотрудник полиции провел собрание для родителей студентов одного из местных колледжей

В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Здоровый образ жизни» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Саранску Алексей Илиев провел общее родительское собрание в Саранском государственном промышленно-экономическом колледже.

Сотрудник полиции рассказал родителям студентов указанного учебного заведения о профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, хищениями и употреблением алкогольной продукции.

Отдельное внимание было уделено вопросам профилактики групповой преступности несовершеннолетних.

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Источник: 13.мвд.рф