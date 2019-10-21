В ноябре жители Саранска заплатят за тепло, поданное в их дома в сентябре

Жители Саранска в ноябре заплатят за тепло, подача которого осуществлялась в сентябре.

В Саранске отопительный сезон стартовал 24 сентября. В октябрьских платежных квитанциях счет за тепло, поданное в конце первого месяца осени, отсутствовал, но это не означает, что платить за него горожане не будут.

Директор регионального филиала АО «Энергосбыт Т Плюс» Елена Чайка пояснила, что показания с общедомовых приборов учета снимаются с 23-го по 25-е число каждого месяца. В итоге в начале ноября жители Саранска получат квитанции по оплате тепловой энергии, в которых будут учтены показания, зафиксированные в период с конца сентября по 23-25 октября.

По информации «Известий Мордовии».

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