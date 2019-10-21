Гороскоп на 22 октября: Раки одержат победу в битве за лидерство, Девам не следует все преувеличивать, а Водолеи без усилий достигнут цели

Овен

За заряженными энергией Овнами не сможет угнаться никто из окружающих его людей. Сделайте паузу, дайте возможность вас догнать, иначе рискуете остаться в одиночестве.

Телец

Тельцам не следует сидеть в углу с обиженным видом, пока другие берут инициативу в свои руки, уверены звезды. Пора уже вслух заявить о своих претензиях на лидерство.

Близнецы

Нет необходимости изобретать велосипед в этот день, Близнецы. Лучше плывите по течению, используя его силу для продавливания преград в нужных вам местах.

Рак

Раки ведут не объявленную войну за лидерство с сильным соперником. Пресекайте любые попытки врага ступить на вашу территорию и тогда успех в битве вам гарантирован.

Лев

Звезды говорят, что Львы могут вмешиваться в абсолютно любой процесс, так как в этот день удача будет на их стороне.

Дева

Вселенная предостерегает Дев, которые склонны преувеличивать все до такой степени, что получившаяся картинка не имеет ничего общего с реальностью.

Весы

В этот день Весам следует понять, что каждое их действие контролируется эмоциями. Это понимание позволит изменить правила игры и взять эмоции под контроль.

Скорпион

Чтобы добиться успеха в этот день, Скорпионам придется публично высказаться. Выступление будет успешным, если вы проявите свою верность принципам и любовь к окружающим.

Стрелец

Энергию, полученную в этот день, Стрельцам следует направить на дела, одно воспоминание о которых будет греть вашу душу.

Козерог

Звезды говорят, что Козерогам в этот день следует взять на себя роль организатора вечеринки для друзей и знакомых. Собрав немного денег с участников, вы устроите незабываемый праздник.

Водолей

Самым сложным в этот день для Водолеев будет сделать первый шаг, а остальную дистанцию к цели вы преодолеете даже не вспотев.

Рыбы

Рыбы будут приглашены на вечеринку, но звезды предостерегают вас от попытки заставить себя туда пойти, если на самом деле такого желания нет.

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