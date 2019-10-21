В Мордовии в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 20-летний парень

В Атюрьевском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погиб 20-летний парень.

Происшествие произошло вечером 18 октября на 52-м километре дороги, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал». По предварительной информации, 20-летний молодой человек, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Шевроле-Авео», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

От полученных телесных повреждений водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии в ДТП погибли два человека.

Источник: гибдд.рф