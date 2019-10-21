В Ромодановском районе в ДТП пострадали 39-летний мужчина и 10-летний ребенок

В Ромодановском районе в результате ДТП пострадали мужчина и ребенок.

Указанное ДТП произошло утром 20 октября на 33-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. 39-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-210740, наехав на просыпанную экстрагированную сечку сахарной свеклы, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Автомобилист и его 10-летний пассажир самостоятельно обращались за медицинской помощью.

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Источник: гибдд.рф