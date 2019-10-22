В Мордовии полицейские и представители общественности обсудили профилактическую работу в молодежной среде

В рамках педагогического совета ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» сотрудниками ГУ МВД РФ по Мордовии, ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», АНО «Центр профилактики социально значимых болезней «Инсайт», ООО «ТехноСтрой-М» было проведена информационно-образовательная площадка.

Участники указанного мероприятия рассмотрели особенности формирования химических зависимостей, новые подходы в организации профилактической антинаркотической работы в детско-подростковой среде, специфику ВИЧ/СПИД и методы борьбы с заболеваниями в современном обществе.

По результатам педагогического совета были внесены коррективы в план работы в области деструктивного поведения детей и подростков, а также выработаны предложения по организации и проведению совместных мероприятий в рамках текущего учебного года.

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Источник: 13.мвд.рф