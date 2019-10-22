Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стали участниками театральной викторины

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в театральной викторине под названием «Вся жизнь - театр».

Указанное мероприятие было направлено на сохранение и популяризацию лучших театральных традиций и достижений, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования.

В ходе викторины слушатели продемонстрировали знания правил поведения в театре, театральных профессий, а также раскрыли свои таланты.

Победителям викторины были вручены грамоты.

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Источник: 13.fsin.su