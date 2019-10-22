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Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стали участниками театральной викторины

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии стали участниками театральной викторины

Сотрудники межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в театральной викторине под названием «Вся жизнь - театр».

Указанное мероприятие было направлено на сохранение и популяризацию лучших театральных традиций и достижений, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования.

В ходе викторины слушатели продемонстрировали знания правил поведения в театре, театральных профессий, а также раскрыли свои таланты.

Победителям викторины были вручены грамоты.

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Источник: 13.fsin.su