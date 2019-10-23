Гороскоп на 24 октября: у Тельцов проблемы с маршрутом, Львам нужна помощь специалистов, а позиции Водолеев будут атакованы

Овен

Чем больше своих идей Овны будут рассказывать рабочей команде, тем большую поддержку коллег они получат.

Телец

Тельцы, находящиеся в путешествии, не смогут определиться с маршрутом, но не стоит отчаиваться, ведь это не последняя ваша поездка.

Близнецы

Видение ситуации Близнецами поможет не только им, но и окружающим. Не стесняйтесь указывать верный путь друзьям и знакомым, ведь они могут его просто не видеть.

Рак

В этот день, говорят звезды, Ракам лучше всего выпустить на волю свое веселое настроение, ведь уже завтра вновь начнется серьезная работа и тогда уже будет не до смеха.

Лев

Если Львам очень нужно что-то сделать, то вовсе не обязательно заниматься этим самостоятельно. Попросите помощи у профессионалов.

Дева

Девам следует попытаться найти простую красоту в окружающем их мире, но не нужно пробовать вникнуть в суть происходящих вещей.

Весы

Звезды предупреждают вас о том, что скоро откроется окно возможностей. Весам следует быть готовыми к тому, чтобы правильно свернуть на развилке, а не оказаться на обочине.

Скорпион

В этот день разум Скорпионов может сыграть с ними злую шутку, и во избежание проблем следует все тщательно проверять и перепроверять, чтобы не упустить ничего важного.

Стрелец

У Стрельцов будет последняя возможность, чтобы донести свою точку зрения до оппонентов. Постарайтесь описать отличные перспективы, чтобы ваш план действий приняли за основу.

Козерог

Козероги будут склонны подбросить дровишек в мирно потрескивающий огонек жизни, поскольку этот день им покажется скучным.

Водолей

Позиция Водолеев по одному из важных вопросов будет подвергнута атаке, но не стоит переживать, ведь у аргументов нападающих тоже есть слабые места.

Рыбы

Рыбы в этот день могут попасть в ситуацию, когда маленькую ложь впоследствии придется прикрывать еще большим враньем. Постарайтесь избежать этой ловушки.

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