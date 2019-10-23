16-летний парень разъезжал по Мордовии на автомобиле, который находится в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, который находится в розыске.

Поздним вечером 22 октября на 260-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом, Пензой и Саратовом, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» остановили автомобиль марки ВАЗ-21053 под управлением 16-летнего парня. В ходе проверки было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства несовершеннолетний водитель и машина были доставлены в ММО МВД России «Лямбирский».

Ранее сообщалось, что в Зубовой Поляне был задержан пьяный водитель иномарки.

Источник: гибдд.рф