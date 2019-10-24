Гороскоп на 25 октября: Близнецы преуспеют в бизнесе, Девы постараются начать ремонт, а Рыбам следует начать новый проект

Овен

Сфера деятельности Овнов в этот день может быть ограничена только пределами атмосферы, уверены звезды, однако лучше всего Овны справятся с творческими вызовами.

Телец

Сны помогут Тельцам найти ответы на интересующие их вопросы, и напротив, если жизнь Тельцов тиха и спокойна, то после увиденного сна они могут начать искать ответы на появившиеся вопросы.

Близнецы

После звонка партнера по бизнесу у Близнецов появится возможность выгодно реализовать имеющуюся у них идею или товар. Осуществить задуманное Близнецам поможет их сила убеждения.

Рак

Интеллектуальные способности Раков на подъеме. Это поможет им заработать на завершении проекта, или же получить средства на развитие нового начинания.

Лев

Голова Львов будет полна новых идей и интересных мыслей, которыми они поспешат поделиться со знакомыми и коллегами. Однако последних может насторожить резкость ваших высказываний, поэтому смените тон на более мягкий.

Дева

Отличное воображение поможет Девам нарисовать у себя в голове картину идеального дома. Осталось дело за малым – убедить семью начать ремонт, чтобы воплотить видение в жизнь.

Весы

Звезды советуют Весам не совершать покупок в этот день, а лишь мысленно представить себе данный процесс. Это поможет понять, действительно ли вы нуждаетесь в какой-то вещи или без нее можно обойтись.

Скорпион

Начало или завершение любого проекта в этот день будет сопровождаться вашим успехом, Скорпионы. Талант убеждать и сила интеллекта на вашей стороне.

Стрелец

Развитые умственные способности и хорошо подвешенный язык сделали свое дело – теперь ваше продвижение по карьерной лестнице идет весьма быстро, но можно его ускорить, записавшись на образовательные курсы.

Козерог

Звезды советуют Козерогам всерьез подумать об образовании, но с позиции учителя, ведь у вас есть багаж знаний и опыт, которые можно и нужно передать подрастающему поколению.

Водолей

Следует воспользоваться полученным ранее приглашением на светское мероприятие, Водолеи. Звезды уверены, что там вы встретите не только старых приятелей, но и новых, интересных людей.

Рыбы

Силы Рыб на подъеме, их хватит как на завершение уже начатого проекта, так и для начала нового. Если новые проекты начать именно в этот день, то шансы на их успешность увеличатся.

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