Бывший директор одного из предприятий Мордовии обвиняется в присвоении и растрате имущества

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего директора предприятия по производству медицинских препаратов, обвиняемого в присвоении и растрате имущества.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в августе 2015 года обвиняемый, будучи генеральным директором одного из предприятий фармацевтической промышленности в Саранске, предоставил фиктивные документы о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля марки «Рено-Логан», являющегося собственностью организации, которую он в то время возглавлял. В итоге указанное транспортное средство было необоснованно списано с баланса предприятия. Затем машина примерно за 200 тыс. рублей была продана жителю Москвы. Полученными в результате продажи транспортного средства деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

В октябре 2015 года обвиняемый по завышенной цене продал предприятию свой личный автомобиль марки «Мерседес», дав незаконное указание подчиненным работникам оценить транспортное средство в 3,5 млн рублей. При этом мужчина скрыл, что незадолго до сделки машина попала в ДТП и подверглась ремонту на сумму более 1 млн рублей.

Также в мае 2016 года на основании приказа обвиняемого на должность инструктора по спорту предприятия был принят тренер по гольфу, который фактически должностные обязанности не выполнял. Указанный гражданин являлся личным инструктором бывшего руководителя организации, но получал при этом зарплату и премии завода на общую сумму более 1,3 млн рублей.

С целью возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью более 6 млн рублей. Автомобиль марки «Рено-Логан» был изъят и возвращен владельцу.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф