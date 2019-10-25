Продукция, выпускаемая исправительными учреждениями Мордовии, была представлена на международной выставке

Продукция, выпускаемая в учреждениях УФСИН РФ по Мордовии, была представлена на международной выставке средств обеспечения безопасности «Интерполитех-2019», которая проходит в Москве.

Экспозицию пенитенциарного ведомства республики представили заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Шиндин и начальник отдела трудовой адаптации осужденных Светлана Паркина.

Гости и участники выставки проявили большое внимание к продукции швейной отрасли и сувенирным изделиям, изготовленным руками осужденных.

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Источник: 13.fsin.su