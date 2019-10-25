Гороскоп на 26 октября: Овнов могут дезинформировать, Львов ждет размолвка и примирение, а Весы будут раздражены командной работой

Овен

Звезды предупреждают Овнов, что пришедший к ним в дом (на работу) человек может сообщить недостоверную информацию. Проверяйте все полученные данные.

Телец

Тельцы могут получить в этот день весьма страстное письмо или звонок от близкого друга или романтического партнера.

Близнецы

В этот день могут произойти события, которые заставят Близнецов проявить свой артистический талант. Это хорошо, так как ваши творческие способности будут на высоте.

Рак

В семье Раков может возникнуть раздор по поводу косметического ремонта или перестановки мебели. Достичь компромисса не удастся, поэтому лучше сразу отложить принятие решения на другой день.

Лев

У Львов может возникнуть размолвка с любимым человеком. Звезды советуют не впадать в отчаяние, взбодриться, попытаться понять половинку, и тогда уже вечером вас ждет страстное примирение.

Дева

В этот день Дев о финансовой помощи попросит знакомый человек или даже организация, но у звезд есть сомнения, что эти деньги к вам вернутся.

Весы

Командная работа может сильно раздражать представителей знака Весы в этот день. Притворитесь командным игроком и играйте эту роль, пока она не станет вами.

Скорпион

Если Скорпионы решат в этот день поделиться чем-то сокровенным с друзьями, то они должны знать, уверены звезды, что один из них окажется ненадежным товарищем.

Стрелец

Новый тип связей может образоваться между Стрельцами и их знакомым. Правда, звезды советуют лучше узнать человека, прежде чем пускать его в круг самых близких людей.

Козерог

Нечто важное для Козерогов проходит процесс трансформации. Возможно, это ваши отношения, а может изменения касаются работы. В любом случае, вам не по себе, но вскоре это пройдет.

Водолей

Физический дискомфорт, скорее всего, отражает вашу усталость из-за сильного нервного напряжения, а не является признаком болезни. Нужно просто отдохнуть.

Рыбы

Даже если запланированная встреча с романтическим партнером не состоится, то Рыбам ничего не стоит предпринимать насчет этих отношений, во всяком случае не в этот день.

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