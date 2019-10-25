Мордовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды посетили сотрудники МЧС

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии посетили региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Работники указанного центра познакомили представителей ведомства с основными сферами их деятельности, показали техническое обеспечение, используемое для работы, а также продемонстрировали лаборатории для изучения воздушной и водной среды на территории республики.

После завершения экскурсии сотрудники МЧС и работники центра обсудили вопросы взаимодействия.

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Источник: 13.mchs.gov.ru