Более 80 городов России приняли участие во Всемирном дне ответственного потребления пива

Всемирный день ответственного потребления пива прошел в России в пятый раз и собрал единомышленников в лице ответственных продавцов и граждан по всей стране, а также заручился поддержкой популярного видеоблогера Satyr (Илья Шабельников). В акции приняли участие около 5 000 волонтеров, которые провели профилактические образовательные работы в 100 000 торговых точек.

Главной темой кампании уже традиционно стал строгий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним. На кассах торговых точек волонтеры проекта разместили информационные стикеры, которые напоминают о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним, и лично пообщались с продавцами и посетителями. Добровольцы рассказали о принципах ответственного потребления и способах противодействия любым попыткам обойти законодательный запрет.

О принципах ответственного отношения к покупке и продаже алкогольной продукции Союз российских пивоваров напомнил широкой аудитории и в онлайн. Популярный YouTube-блогер Satyr поддержал акцию и выпустил ролик, в котором примерил на себя различные типажи покупателей без документов, показал, на какие уловки они готовы пойти, чтобы купить алкоголь. Ролик посмотрели уже около 1,5 миллионов пользователей сети Интернет, и это число будет расти!

Информационно-профилактическая акция «18+ Правила общие - ответственность каждого» нацелена на формирование эффективных мер общественного контроля за запретом на продажу алкоголя несовершеннолетним. Акция также направлена на выработку нормального отношения совершеннолетних покупателей к просьбам кассиров подтвердить возраст при покупке алкоголя.

Общероссийская акция Союза российских пивоваров «18+ Правила общие - ответственность каждого» проводится при поддержке компаний-членов Союза, в том числе ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, АО «АБ ИнБев Эфес», ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

ШАБЕЛЬНИКОВ Илья (Satyr), видеоблогер: «Я поддерживаю меры по пресечению продажи алкоголя несовершеннолетним. И у меня всегда вызывают скепсис товарищи на кассе, которые пытаются обойти требования закона по предъявлению документов и выдумывают всякие хитрости. И вот СРП предложил сыграть наиболее яркие типажи. Сыграл. Надеюсь, большинство зрителей не узнают себя в этих персонажах. А те, кто узнает – задумаются и прекратят этот беспорядок. Давайте ответственно подходить к продаже алкоголя».