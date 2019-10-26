Гороскоп на 27 октября: к Тельцам не придет гость, Девы смогут доказать свою верность, а Стрельцы не получат ожидаемых денег

Овен

В этот день Овны будут разрываться между выполнением домашних обязанностей и решением своих личных проблем.

Телец

Усердно готовившиеся к встрече гостей Тельцы будут разочарованы, когда узнают о том, что один из них не сможет прийти. Не позволяйте этому событию омрачить чудесный вечер.

Близнецы

Тревоги насчет не поступивших вовремя денег усилятся из-за разлуки с избранником, но Близнецам не стоит переживать. Лучше занять себя работой, чтобы время в разлуке с близким не долго тянулось.

Рак

Звезды предостерегают Раков от принятия важных решений. В этот день Раки будут слишком заняты поиском новых источников дохода.

Лев

Небольшое недомогание, возможно симптомы простуды, не позволят Львам полноценно трудиться в этот день. Пережить день помогут витамины и горячий чай.

Дева

Девы могут продемонстрировать свою верность любимому человеку, отказавшись от встречи с друзьями, на которую ваш избранник приглашен не был.

Весы

Чтобы завершить важный проект, Весам пришлось взять работу на дом, но даже там вы не сможете сконцентрироваться из-за разногласий между вашими друзьями.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не грустить и не тосковать по находящимся далеко родственникам или знакомым, а позвонить им и пообщаться.

Стрелец

Стрельцы будут сильно разочарованы тем, что причитающиеся им деньги затерялись где-то в дороге. Не стоит принимать никаких решений относительно кредитов и инвестиций.

Козерог

Если Козероги будут чувствовать себя неуверенно из-за небольшой ссоры с избранником, стоит помнить, что неровности бывают на любой дороге.

Водолей

Водолеям не помешают горячий чай и витамины, так как их организм, скорее всего, подведет своего хозяина в этот день.

Рыбы

Звезды уверены, что Рыбы напрасно себя накручивают, думая, что их избранник намеренно не приходит на встречи. Поверьте, люди иногда бывают очень заняты. Просто сами позвоните половинке.

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