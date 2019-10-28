Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, когда будет внедрена система лекарственного страхования

Для полноценной реализации процедуры внедрения системы медицинского страхования России понадобится три года. Подробнее об этом рассказывает ТАСС.

К такому выводу о сроках внедрения указанной системы пришли специалисты здравоохранительного ведомства. В процессе определения сроков, необходимых для полноценного введения системы страхования, регулирующей финансовые процессы в сфере приобретения лекарственных препаратов гражданами России, были учтены текущие особенности функционирования отрасли здравоохранения и уровень их влияния на скорость налаживания работы новой системы.

Рассматриваемое нововведение позитивно отразится на размерах кошелька простых граждан, поскольку оно предусматривает выделение из государственного бюджета средств на компенсацию затрат, связанных с покупкой лекарственных препаратов.

Информацию о сроках внедрения системы лекарственного страхования министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила в интервью Тине Канделаки в эфире на радио «Комсомольская правда».

«Мы в прошлом году подняли вопрос о необходимости трансформации системы амбулаторного лекарственного обеспечения и перехода на государственную систему возмещения стоимости лекарств, которая существует во всех странах с развитыми системами здравоохранения, оно может называться еще лекарственным страхованием, то есть уходить от льготного обеспечения по очень ограниченным категориям граждан фактически к тотальному обеспечению. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы на эту систему перейдем», - заявила глава здравоохранительного ведомства.

Полноценная реализация рассматриваемого нововведения требует выполнения определенных условий. В первую очередь необходимо обеспечить работу электронной системы, предназначенной для выявления наличия медикаментов в больницах и аптеках. Кроме того, для реализации нововведения следует ввести систему электронных рецептов.

Лекарственное страхование приведет к увеличению количества граждан, имеющих возможность получить государственные выплаты, покрывающие стоимость приобретенных препаратов.