В Рузаевке 27-летний автомобилист устроил ДТП, в котором пострадала женщина

В Рузаевке по вине 27-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Происшествие произошло днём 25 октября на улице Маяковского. По предварительной информации, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21104, не уступил дорогу автомобилю марки «Ауди», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате столкновения машин телесные повреждения получила 41-летняя пассажирка иномарки. Женщина была доставлена в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ». После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

В отношении 27-летнего автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф