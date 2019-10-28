Мэр Саранска распорядился организовать доставку горожан на кладбища 2 ноября

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев распорядился организовать доставку горожан на кладбища в поминальный день, который выпадает на 2 ноября.

С 06:00 до 16:00 2 ноября от автовокзала в направлении кладбищ №4 будут курсировать до 15 автобусов. Оплата будет производиться на основе утвержденного тарифа.

По территории погоста с 07:00 до 14:00 2 ноября будут курсировать 4 автобуса, проезд будет бесплатным.

Пётр Тултаев обратил внимание на то, что количество автобусов должно быть достаточным, а также поручил проверить наличие мусорных контейнеров на кладбищах.

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Источник: adm-saransk.ru