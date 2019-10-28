В Саранске отменили ярмарки выходного дня, которые были запланированы на 2 ноября

В Саранске были отменены ярмарки выходного дня, запланированные на 2 ноября.

Во время оперативного совещания, прошедшего в городской администрации 28 октября, мэр Саранска Пётр Тултаев объяснил отмену указанного мероприятия тем, что в минувшую субботу в городе прошла большая ярмарка, в ходе которой продавалась сельскохозяйственная продукция, а 2 ноября многие горожане поедут на кладбища по случаю поминального дня.

Следующая ярмарка выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров пройдет в Саранске 9 ноября. Данное мероприятие будет проводиться на следующих площадках: ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»), ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80), ул. Гайдара (в районе жилого дома № 6), а также ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей №26»).

Ранее сообщалось, что мэр Саранска распорядился организовать доставку горожан на кладбища 2 ноября.

Источник: adm-saransk.ru