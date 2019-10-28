Мэр Саранска распорядился начать разрабатывать концепцию оформления города к новогодним праздникам

В ходе оперативного сообщения, которое прошло в администрации Саранска 28 октября, мэр города Пётр Тултаев распорядился начать разрабатывать концепцию оформления города к новогодним праздникам.

Градоначальник отметил, что оформление и праздничные мероприятия необходимо планировать с учетом финансовых возможностей, пояснив, что речь идет о бюджетном варианте.

Также глава городской администрации заявил, что на концертных площадках должны выступать только местные творческие коллективы, а на организацию салюта необходимо найти спонсоров.

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Источник: adm-saransk.ru