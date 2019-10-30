В Саранске стражи порядка изъяли из оборота две фальшивые денежные купюры

В Саранске были изъяты из оборота две поддельные денежные купюры.

28 октября стражи порядка изъяли из оборота две поддельные денежные купюры номиналом 100 долларов и 1000 рублей. Обе фальшивые банкноты были выявлены в финансовых учреждениях Саранска.

Поддельная денежная купюра номиналом 1000 рублей имеет следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

Во время проверки второй банкноты были выявлены аналогичные несоответствия.

Внешние признаки свидетельствуют о том, что обе фальшивые денежные купюры находились в обороте длительное время.

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Источник: 13.мвд.рф