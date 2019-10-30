В Мордовии житель Рузаевки и гражданин Узбекистана пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД

В Мордовии два гражданина пытались дать взятки сотрудникам ГИБДД.

46-летний житель Рузаевки предлагал сотруднику ГИБДД денежное вознаграждение в размере 700 рублей, дабы страж порядка не составлял протокол о правонарушении, связанном с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Во втором случае гражданин Узбекистана предлагал сотруднику ГИБДД взятку, дабы избежать ответственности за управление транспортным средством с ремнем безопасности, который не был пристегнут.

В отношении указанных мужчин были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф