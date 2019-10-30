В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске

В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, которые находятся в розыске.

Вечером 29 октября в посёлке Атяшево инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии возле дома №2А, расположенного по адресу – переулок Советский, остановили автомобиль марки ВАЗ-2105 под управлением 24-летнего парня. В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства 24-летний автомобилист был доставлен в ОП №5 ММО МВД России «Ардатовский».

Спустя несколько часов в Саранске сотрудники ГИБДД остановили на улице Борина автомобиль марки ВАЗ-21053, которым управлял 27-летний молодой человек. Было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации указанной машины находятся в розыске. Для дальнейшего разбирательства водитель ВАЗа был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф