26-летний житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который обвиняется в сбыте наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что осенью прошлого года 26-летний обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неизвестным гражданином, приобрел на одном из сайтов наркотики массой более 470 г. Запрещенные вещества были куплены молодым человеком для последующего сбыта.

В течение двух месяцев парень организовал 13 так называемых закладок с наркотиками. В январе текущего года молодой человек был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотиков.

В ходе досмотра стражи порядка обнаружили у обвиняемого 166 пакетов с запрещенными веществами. По месту жительства парня были выявлены наркотики массой более 200 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф