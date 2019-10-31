Житель Мордовии, который избил гражданскую жену и совершил кражу, отправится в тюрьму

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, который избил свою гражданскую супругу и украл два цилиндра от гидравлического подъемника.

10 июня нынешнего года 49-летний житель Ковылкинского района, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании своей 45-летней гражданской жены. В ходе попойки между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденный избил сожительницу. Медики диагностировали у пострадавшей телесные повреждения крайней степени тяжести.

Также выяснилось, что в период с марта по начало июня текущего года мужчина похитил два цилиндра от гидравлического подъемника с территории зернотока, расположенного неподалеку от села Нижняя Вязера.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф