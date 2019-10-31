В Мордовии 25-летний парень напал на 60-летнего работника автозаправочной станции

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в нападении на работника автозаправочной станции.

В ночь на 29 октября 25-летний житель села Виндрей Торбеевского района вместе со своим знакомым на автомобиле последнего катался по Мордовии. Поездка по республике сопровождалась обильным употреблением спиртного. В Зубово-Полянском районе 25-летний парень, заприметив автозаправочную станцию, попросил своего знакомого остановиться.

Подозреваемый подошел к окошку подсобного помещения, расположенного на территории АЗС, и попросил 60-летнего заправщика наполнить канистру бензином. Как только работник заправки открыл дверь, парень вытолкнул его на улицу, а затем, угрожая ножом, стал требовать 5 тыс. рублей и горючее. В итоге произошла драка, во время которой подозреваемый поднял с земли деревянную палку и несколько раз ударил ею мужчину. Пострадавший продолжил оказывать сопротивление, вследствие чего нападавший скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф