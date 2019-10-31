В Мордовии с осужденными женщинами, у которых есть дети, проводится психологическая работа

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии психологи проводят с матерями комплекс мероприятий, направленных на воспитание чувства любви, нежности, уважения и чуткости матери к ребенку.
В большинстве случаев благодаря общению с детьми осужденные становятся сдержаннее. Кроме того, формируется психологическая зависимость между матерью и ребенком, матери прививается чувство ответственности за судьбу ребенка, а также передаются обязанности по воспитанию.
Основная работа психолога в данном случае направлена на разъяснение особенностей развития ребенка от рождения до трех лет.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su