20-летний парень разъезжал по Саранску на автомобиле, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Ранним утром 30 октября на улице А. Невского сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Шевроле-Лачетти», за рулем которого находился 20-летний молодой человек. Было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске и значатся, как утраченная спецпродукция.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф