Сотрудники ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты» провели практические занятия в одной из школ Саранска

В Саранске сотрудники учебно-методического центра ГКУ Республики Мордовия «Специальное управление гражданской защиты» провели практические занятия по безопасности жизнедеятельности в школе №35.

Преподаватель указанного учебно-методического центра Андрей Шумилов продемонстрировал школьникам навыки оказания первой помощи, главный специалист Владимир Юдин показал средства индивидуальной защиты и способы их использования.

Начальник отделения пропаганды Любовь Курганова вручила детям памятки и брошюры о действиях в чрезвычайных ситуациях.

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Источник: 13.mchs.gov.ru