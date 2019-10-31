Районы Мордовии в ближайшем будущем переведут на раздельный сбор мусора

Руководство Мордовии планирует в течение двух ближайших лет внедрить во всех районах региона систему раздельного сбора мусора.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что для достижения указанной цели на каждой точке сбора нужны четыре бака для мусора и большая асфальтированная площадка с подъездом.

Стоит отметить, что с 2012 года в Саранске действует система раздельного сбора отходов. После прихода в Мордовию немецкой компании работа по обращению с мусором ведется по европейской модели.

По информации «Известий Мордовии».

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