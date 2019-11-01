В Мордовии прошел сбор с государственными инспекторами по маломерным судам

В Мордовии был проведен сбор с государственными инспекторами по маломерным судам.

В ходе указанного сбора был проведен строевой смотр личного состава, а также была проанализирована работа инспекторов и центра ГИМС. Кроме того, было проведено занятие по профессиональной подготовке.

Также были сообщены результаты конкурса на звание «Лучшая инспекция ГИМС» и «Лучший государственный инспектор по маломерным судам ПФО». Среди инспекторов лучшие результаты показали Виктор Брагин, Вячеслав Корнилов и Игорь Шестопалов, а лучшим подразделением был объявлен отдел ГИМС по Саранску, руководителем которого является Вячеслав Корнилов.

Главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Стуков в заключении сбора подвел итоги работы и поставил задачи на ноябрь текущего года.

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Источник: 13.mchs.gov.ru