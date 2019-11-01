В УФСИН РФ по Мордовии подвели итоги работы за девять месяцев текущего года

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги работы за первые девять месяцев нынешнего года.

В период с января по сентябрь текущего года на 40 % сократилось количество осужденных, нуждающихся в документировании, на 2,7% увеличилось количество изъятых средств сотовой связи при попытке доставки, на 7,5% снизилась численность осужденных, имеющих исполнительные листы, на 2,9% увеличился удельный вес трудоустроенных осужденных, имеющих иски.

Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осужденных остается стабильной и контролируемой, вспышек инфекционных заболеваний не было допущено.

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Источник: 13.fsin.su