В одном из магазинов Лямбирского района продавались просроченные продукты

В Лямбирском районе сотрудники прокуратуры выявили, что в одном из местных магазинов осуществляется продажа продуктов с истекшим сроком годности.

Сотрудники прокуратуры указанного района при проверке деятельности магазина «Виктория», расположенного на территории села Большая Елховка, обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа продуктов с истекшим сроком годности.

Одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ещё одно должностное лицо было оштрафовано на 10 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru