В Ромодановском районе 39-летняя доярка ударила мужа ножом во время ссоры

В Ромодановском районе 39-летняя местная жительница во время ссоры нанесла ножевое ранение своему супругу.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября в селе Болтино указанного района. 39-летняя сельчанка, которая работает дояркой, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим мужем. В определенный момент женщина решила доказать свою правоту силовым путем. Гражданка схватила в руки кухонный нож и ударила им мужа в ногу. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

Односельчане не очень позитивно отзываются об указанной семейной паре. Граждане утверждают, что 39-летняя женщина и её супруг злоупотребляют спиртным, а также регулярно ссорятся. Кроме того, сельчане говорят о том, что доярка в прошлом году вернулась из мест лишения свободы, где на протяжении десяти лет отбывала наказание за нападение на своего знакомого.

По информации «Известий Мордовии».

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