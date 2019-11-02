Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии приняли участие в соревнованиях по самбо

В Мордовии сотрудники МЧС приняли участие в соревнованиях по самбо.

1 ноября в зале спортивного общества «Динамо» прошел лично – командный чемпионат по самбо. В данных соревнованиях приняли участие команды большинства силовых ведомств Мордовии. Также участниками этих состязаний стали 7 сотрудников МЧС.

В командном зачете самбисты МЧС стали пятыми. Но в личном первенстве представители ведомства завоевали медали. Александр Сабашвили занял первое место в своей весовой категории. Бронзовые медали в личном первенстве завоевали Андрей Картыгин и Игорь Паршуткин.

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Источник: 13.mchs.gov.ru