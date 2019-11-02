Гороскоп на 3 ноября: Овны, Тельцы и Близнецы испытают временные трудности, а Львы, Девы и Весы смогут себя вознаградить

Овен

Звезды говорят, что Овнам придется постараться больше обычного, чтобы заработать деньги. Новые, дающие прибыль идеи пока что появляться не будут, но вскоре креативность вернется.

Телец

Не самый лучший день для решения финансовых или юридических вопросов, так как подтверждения получения документов придется ждать очень долго.

Близнецы

Плохие новости о мировой экономике могут заставить Близнецов сомневаться в своем финансовом будущем. Однако даже если ваше состояние уменьшилось, то вскоре оно восстановится, уверены звезды.

Рак

Одному из друзей Рака может потребоваться моральная поддержка. Планы на вечер могут нарушиться, но не отменяйте, а перенесите на более позднее время встречу с приятелями.

Лев

Звезды советуют Львам побаловать себя, купив подарок. Еще придется понять, что некоторые вещи требуют к себе гораздо большего внимания, чем вы думаете.

Дева

Если Девам удастся спасти своих родных и близких от внезапно навалившейся на них грусти и тоски, то тогда они смело могут вознаградить себя подарком.

Весы

Весам в этот день придется тащить весь груз домашних забот на своих плечах, но когда все дела будут сделаны, то в качестве награды можно будет сходить на концерт или в кинотеатр.

Скорпион

Звезды говорят, что Скорпионам нужно будет найти какое-нибудь занятие для того, чтобы скоротать время, пока партнеры завершают свою часть сделки. Ожидание будет долгим.

Стрелец

Стрельцам будет казаться, что они должны делать больше, но их усилий и так достаточно. Вскоре появится правильная оценка ситуации, ведь в финансовом отношении у вас все отлично.

Козерог

Козероги будут не уверены в себе, однако это можно изменить коротким шопингом и занятиями в спортзале.

Водолей

Из-за снижающихся биоритмов у Водолеев могут появиться мысли о том, что их никто не любит, хотя на самом деле в личной жизни все хорошо. Вскоре ситуация придет в норму.

Рыбы

Планы Рыб могут быть нарушены из-за возникших дел, требующих немедленного вмешательства. Также может потребоваться поддержка вашему приятелю.

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