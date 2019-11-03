Гороскоп на 4 ноября: у Тельцов будет великолепный день, сердце Раков окажется под прицелом, а Козерогам нельзя упустить свою половинку

Овен

Домашние дела могут быть прерваны хорошими новостями о полученной Овнами прибыли. Уборку можно отложить, отпразднуйте вечером новость с друзьями.

Телец

У Тельцов намечается отличный день день и просто великолепный вечер, который представители данного знака проведут в компании любимого человека.

Близнецы

Неожиданное финансовое вознаграждение или же вернувший деньги должник весьма порадуют Близнецов в этот день. Отпразднуйте событие вместе с романтическим избранником.

Рак

Сердце Раков может захватить давно знакомый человек, у которого внезапно проявился дар красноречия. Будьте осторожны, не бросайтесь в омут страсти с головой, сначала думайте, а потом действуйте.

Лев

На Львов может обратить внимание известная (может быть в местном масштабе) личность, но звезды уверены, что дальше разговоров дело не зайдет.

Дева

Девы могут быть увлечены общением с собеседником, находящимся далеко в географическом плане. При этом Девы будут больше слушать, чем говорить.

Весы

В этот день Весам может потребоваться помощь в рабочих делах от одного из своих знакомых. Не стесняйтесь обратиться к знающему человеку, даже если ранее вы были очень близки, но плохо расстались.

Скорпион

Звезды видят Скорпионов в этот день на свадьбе. Это может быть как их личное бракосочетание, так и праздник друзей, родственников или просто знакомых.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться в одной компании с интересным человеком, если отправятся на социальное мероприятие в качестве волонтера.

Козерог

Такой же или даже более творчески одаренный человек может встретиться Козерогам в этот день. Долой неуверенность в себе, Козероги! Не упустите шанса заполучить свою половинку на всю жизнь.

Водолей

Водолеи попытаются очистить дом до прихода гостей, но им это не удастся. Не волнуйтесь, гостей больше интересует то, что вы им скажете, чем наличие пыли на шкафах.

Рыбы

В этот день Рыбы получат отличные новости и захотят отпраздновать это событие. Организуйте небольшую встречу друзей и знакомых вечером.

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