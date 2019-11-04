В Мордовии судебные приставы задержали 89 преступников в период с января по сентябрь

В период с января по сентябрь нынешнего года в Мордовии судебные приставы задержали 89 преступников.

Все указанные злоумышленники находились в розыске по причине того, что в свое время скрылись от органов дознания, следствия или суда.

Из задержанных преступников 6 разыскивались за совершение тяжких преступлений, 7 - за преступления средней тяжести, 39 - за преступления небольшой тяжести, 2 – находились в розыске как без вести пропавшие, 35 – уклонялись от отбывания уголовного наказания.

По информации пресс-службы УФССП по Мордовии.

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Источник: r13.fssprus.ru