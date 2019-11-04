В Мордовии два жителя Ульяновской области пойдут под суд по обвинению в сбыте фальшивых денег

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении двух жителей Ульяновской области, которые обвиняются в сбыте фальшивых денежных купюр.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что 19 марта текущего года два жителя Ульяновской области 1985 и 1998 годов рождения на автомобиле, которым управлял их знакомый, приехали в Мордовию с целью сбыта поддельных банкнот. Вечером указанного дня обвиняемые встретились с двумя жителями Саранска и приобрели у них мобильные телефоны. В качестве оплаты жители Ульяновской области предъявили 14 фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Объявления о продаже мобильных телефонов пострадавшие разместили на одном из сайтов.

Спустя несколько часов, обвиняемые встретились с жительницей Саранска, которая также на одном из сайтов опубликовала объявление о продаже мобильного телефона. Женщина, усомнившись в подлинности предлагаемых ей купюр, попросила сходить в банк для проверки банкнот. Обвиняемые предложили перечислить деньги на банковский счет горожанки, а затем, заявив, что им нужно отлучиться на некоторое время, дабы посредством терминала положить денежные средства на счет одного из них, скрылись. В тот же день сбытчики фальшивых банкнот уехали из Мордовии.

Выяснилось, что в марте текущего года жители Ульяновской области сбыли 8 фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. рублей в Самаре.

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Источник: 13.мвд.рф