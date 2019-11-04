Гороскоп на 5 ноября: Овнам следует высказаться, Львам необходим самоконтроль, а Скорпионы узнают о себе нелицеприятную правду

Овен

Звезды советуют Овнам высказать свою точку зрения, если молчать они более не в силах. В нужный момент слова сами сформируются в речь, которая даже склонит некоторых слушателей на вашу сторону.

Телец

Если Тельцы ввяжутся в выяснение отношений с романтическим избранником, то не следует быть хладнокровным – покажите свою чувственную, сентиментальную сторону.

Близнецы

В последнее время все начинания Тельцов не могли развиваться из-за некоторых проблем (внешних или внутренних). В этот день все проблемы могут быть решены.

Рак

Неуемная энергия Раков поможет им в делах, но на пути могут возникнуть препятствия, преодолеть которые поможет ваш талант переубеждать противников.

Лев

Львам нельзя в этот день потерять самообладание, уверены звезды. Реализацию ваших идей и задумок все еще сдерживают профессиональные и финансовые ограничения.

Дева

Звезды говорят, что вы слишком заняты решением чужих проблем, но в этот день время как бы остановится, и это даст Девам отличный шанс задуматься об их личной мотивации.

Весы

Для Весов это будет напряженный день. Представители данного знака будут разрываться между желанием перемен и нежеланием что-либо сделать для этого.

Скорпион

В этот день Скорпионы особенно отчетливо смогут определить в себе черту или несколько черт характера, от которых они точно хотели бы избавиться. Поделитесь мыслями на этот счет с друзьями или родней.

Стрелец

Не всегда тактичным Стрельцам на помощь придут звезды, которые усилят их чувствительность в этот день.

Козерог

Козероги смогут погасить любой эмоциональный пожар и ликвидировать последствия даже самой страшной психологической катастрофы.

Водолей

Звезды говорят, что Водолеям следует высказать вслух свои идеи, не боясь быть поднятыми на смех, так как молчание в итоге приведет вас к поражению.

Рыбы

В этот день Рыбы смогут раскрыть свой творческий потенциал. Даже если это не принесет никакого дохода, то сделайте это просто для себя.

Читайте также Гороскоп на ноябрь 2019 года: Близнецам лучше не принимать важных решений, Девам следует научиться успокаиваться, а Козерогам нельзя полагаться на удачу