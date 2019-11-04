Футбольная команда «Мордовия-2» со счетом 0 : 2 проиграла ФК «Спартак-2»

Футбольная команда «Мордовия-2» со счетом 0:2 уступила победу ФК «Спартак-2».

Указанный матч прошел 3 ноября в Москве. По причине продолжающихся проблем с составом тренерскому штабу команды из Саранска включил в резервный список только пятерых игроков.

На 34-й минуте игры первый мяч в ворота «Мордовии-2» отправил Максим Глушенков. В конце первого тайма данный игрок имел возможность забить второй гол, но это ему не удалось.

На 73-й минуте игры Александр Руденко отправил в ворота команды из Саранска второй мяч.

Следующий матч «Мордовия-2» проведет в Саранске 9 ноября. Игра пройдет на стадионе «Старт». Соперником «Мордовии-2» станет ФК «Торпедо».

По информации «Известий Мордовии».

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