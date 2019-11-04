В прокуратуре Мордовии обсудили соблюдение законодательства при формировании уголовно-правовой статистики

В прокуратуре Мордовии под председательством заместителя прокурора республики Березина А.А. прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению единообразного применения законодательства при формировании уголовно-правовой статистики.

В указанном мероприятии приняли участие представители МВД, УФСБ, СУ СК, УФССП и МЧС.

В ходе заседания были рассмотрены результаты проверок достоверности сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий при совершении преступлений. В течение девяти первых месяцев текущего года прокурорами было выявлено более 800 случаев искажений статистических данных.

Во время заседания были определены совместные задачи и мероприятия, направленные на совершенствование межведомственного взаимодействия и повышение эффективности работы в сфере уголовно-правовой статистики.

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Источник: prokrm.ru