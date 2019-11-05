Гороскоп на 6 ноября: Тельцам следует избегать слишком умных собеседников, Раков ждут финансовые дела, а Девы должны позвонить другу

Овен

Настроенные на романтику Овны захотят провести вечер со своим избранником, и даже наспех организованная встреча станет отличным завершением дня.

Телец

Коллега по работе в разгоревшемся диспуте может вселить в Тельцов неуверенность в себе. Звезды советуют избегать в этот день бесед с слишком умными женщинами.

Близнецы

Из множества поступивших в этот день звонков Близнецов больше всего взволнует сообщение от романтического избранника, с которым нужно встретиться, несмотря на расстояние.

Рак

В этот день Раки должны все свое внимание направить на решение финансовых вопросов: оплатить все счета, закрыть все сделки, проверить и подписать все документы.

Лев

Физические возможности Львов на высоте в этот день. Возможно вы захотите совершить загородную прогулку и звезды вас в этом поддерживают.

Дева

Девы могут ощутить в этот день психологическую связь с живущим далеко давним приятелем, которого давно не видели. Возможно у него (нее) проблемы, позвоните и поговорите с другом.

Весы

Плохая идея поучаствовать в общей дискуссии, Весы. Лучше побеседовать с тем, кто тоже не поддерживает какую-то одну сторону.

Скорпион

Скорпионы могут нервничать и даже почувствовать неуверенность в себе из-за грядущих перемен. Однако эти изменения принесут много хорошего для Скорпионов, поэтому лучше расслабьтесь и плывите по течению.

Стрелец

Стрельцы наконец-то решились сделать то, о чем они долго мечтали. Правда, начало нового пути потребует определенного времени на подготовку и сбор необходимой информации.

Козерог

В этот день Козероги должны получить важные документы, касающиеся их финансов. Такое событие стоит отпраздновать с любимым человеком.

Водолей

Дайте своему другу или коллеге, у которого появились проблемы, «перегореть» и не лезьте к нему (ней) с советами или сочувствием, так как вы станете объектом для атаки.

Рыбы

Физические возможности Рыб не столь хороши в этот день, зато отлично работающая голова позволит плодотворно провести время за учебой, чтением или исследованием.

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